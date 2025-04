MX Linux 23.6: nuovo aggiornamento con Debian 12 e Linux 6.14

MX Linux 23.6 è la sesta versione della serie MX-23, basata su Debian 12.10 “Bookworm”, che in questa nuova iterazione introduce una serie di miglioramenti, correzioni di bug e importanti aggiornamenti significativi a diverse aree.

Tra le principali novità introdotte, MX-23.6 aggiorna innanzitutto i repository Debian e MX all’ultima versione, garantendo un sistema aggiornato. Le edizioni che fanno uso dell’ambiente desktop Xfce adottano ora la versione 4.20, offrendo un’interfaccia più moderna e reattiva. A essere aggiornata è anche l’edizione MX Raspberry Pi Respin, con i pacchetti più recenti dai repository MX e RPiOS, per garantire prestazioni ottimali anche su dispositivi come il Raspberry Pi.

Un’importante revisione ha riguardato MX Package Installer, che presenta un’interfaccia utente ottimizzata con miglioramenti evidenti nella configurazione di Flatpak e una gestione più fluida delle autorizzazioni amministrative. Altri strumenti MX hanno poi beneficiato particolari cambiamenti alla gestione dei privilegi, che contribuiscono a rendere il sistema più sicuro e intuitivo. Sempre su Xfce viene anche perfezionata la funzione mx-system-sounds, ora in grado di sincronizzare il suono di login con l’avvio del server audio, migliorando l’esperienza.

Per quanto riguarda i bug, su MX Linux 23.6 sono stati risolti problemi legati alle modifiche del desktop Xfce, come la gestione degli sfondi, mentre la modalità “preserve home” dell’installatore è stata ulteriormente affinata per semplificare il mantenimento dei dati personali. Un’altra novità importante è l’introduzione di un UEFI Manager a se stante, accessibile tramite mx-boot-options, che consente di avviare il sistema direttamente in UEFI bypassando Grub, e utile per installazioni standard o frugali.

Viene anche corretto un importante problema affliggeva i driver NVIDIA sui kernel più recenti (dalla versione 6.11 in poi): la nuova genera ora automaticamente un file xorg.conf per evitare problemi nell’avvio di X. Nella variante “AHS” (Advanced Hardware Support), il kernel Liquorix 6.14 è preinstallato con aggiornamenti automatici, mentre le edizioni Xfce, KDE e Fluxbox standard utilizzano il kernel 6.1, garantendo un’ampia compatibilità hardware.

L’aggiornamento a MX Linux 23.6 è disponibile tramite l’updater o il gestore di pacchetti, mentre le ISO per le nuova installazioni sono, come sempre, disponibili attraverso il sito ufficiale. Per scoprire tutte le modifiche nel dettaglio si può consultare l’annuncio della nuova versione.