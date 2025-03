myPOS Go 2 e Go Combo in sconto: il POS senza canone mensile

Accettare i pagamenti con carta non solo ti consente di essere in regola con le normative, ma anche di fidelizzare i clienti, andando in contro alle loro necessità e invogliandoli così a tornare da te. Grazie alle offerte speciali di myPOS, puoi scegliere tra due lettori semplici da utilizzare, completi di ogni funzionalità e oggi proposti in forte sconto.

POS senza canone: le offerte di myPOS

Il primo è Go 2, portatile e autonomo, acquistabile al prezzo di soli 19 euro (invece di 39 euro, IVA esclusa). È in grado di inviare gli scontrini via email o SMS, la sua batteria interna permette di effettuare più di 1.000 operazioni, non ha bisogno di connettersi a uno smartphone e non prevede alcun contratto né canone mensile. L’altro è invece Go Combo, dotato di dock per la ricarica e stampante, ideale sia per il negozio che per chi si muove di continuo, ad esempio gli artigiani o gli ambulanti. Anche in questo caso, non ci sono canoni né contratti ed è disponibile a 129 euro (invece di 189 euro, IVA esclusa). Eccoli qui sotto, per saperne di più fai un salto sulla pagina dedicata.

È inoltre possibile contare sulla garanzia di rimborso per 60 giorni, riottenendo l’intera cifra spesa se la soluzione non soddisfa le proprie aspettative. Inoltre, gli importi ricevuti sono accreditati sul proprio conto aziendale in meno di tre secondi, senza necessità di aprirne uno dedicato. Quest’ultimo è un vantaggio non di poco conto.

Ti consigliamo di fare un salto sul sito ufficiale di myPOS per ulteriori informazioni, per conoscere le commissioni applicate e per dare uno sguardo anche gli altri terminali disponibili, che pur non essendo in sconto possono rappresentare la soluzione giusta per il tuo business.