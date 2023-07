myPOS Go 2: il POS portatile per portare ovunque il tuo business

myPOS Go 2 è un’ottima soluzione per i piccoli imprenditori che desiderano accettare pagamenti con carta di credito in modo semplice e conveniente. Questo POS portatile e leggero è ideale per qualsiasi tipo di attività commerciale, consentendo ai proprietari di negozi, ristoranti e professionisti di accettare pagamenti in qualsiasi luogo.

Con il suo prezzo accessibile, la garanzia di rimborso di 60 giorni e la portabilità, questo dispositivo è una scelta ottima per qualsiasi tipo di attività commerciale.

Con l’offerta in corso, fino al 31 luglio 2023 è possibile acquistare myPOS Go 2 al prezzo in offerta di 29,00 Euro (IVA esclusa) anziché 39,00 Euro.

Non è previsto alcun canone fisso, solo una commissione pari all’ 1.20% + 0.05 EUR per transazione.

Oltre al prezzo accessibile, myPOS Go 2 offre anche una garanzia di rimborso di 60 giorni. Ciò significa che se non si è soddisfatti del proprio acquisto, è possibile restituire il dispositivo entro 60 giorni e ottenere un rimborso completo.

Le caratteristiche di myPOS Go 2

Grazie al suo design compatto e leggero, myPOS Go 2 può essere facilmente trasportato ovunque si vada. Questo lo rende adatto ad ogni tipo di business, sia per chi si sposta da un luogo all’altro sia per chi necessita di un POS per i propri i punti vendita.

myPOS Go 2 non richiede di essere collegato a un telefono per iniziare ad accettare pagamenti. La scheda SIM dati integrata consente una connettività 3G/4G gratuita per accettare pagamenti in qualunque luogo, senza costi aggiuntivi.

Il dispositivo supporta una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui carte di credito e debito, pagamenti contactless, Chip&PIN e con banda magnetica, consentendo ai clienti di pagare in modo rapido e sicuro.

myPOS Go 2 offre anche una serie di funzionalità aggiuntive, come la possibilità di inviare scontrini elettronici ai clienti via email o SMS direttamente dal terminale POS.

Inoltre, grazie alla modalità Multi-operatore, è possibile tenere traccia delle prestazioni individuali dello staff e dividere facilmente le mance.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.