MyPOS lancia il POS Go 2, compatto e affidabile: ecco i dettagli

Stai cercando un terminale POS compatto e affidabile? Sei capitato nel posto giusto! myPOS ha appena lanciato un nuovo dispositivo: myPOS Go 2.

Si tratta dell’evoluzione del precedente myPOS Go, che già era considerato uno dei migliori dispositivi POS in circolazione.

Dal design essenziale e dalle prestazioni impeccabili, myPOS Go 2 è l’ideale per accettare quotidianamente tutte le tipologie di transazioni digitali.

Lanciato in promo, anziché 39 euro pagherai soltanto 19 euro per il suo acquisto. Insieme al POS avrai una carta business gratuita e un conto aziendale.

Per quanto riguarda il canone mensile, è gratuito, mentre la commissione unica ammonta all’1.20% + 0.05 euro.

myPOS Go 2, non solo compatto e affidabile

Compatto e affidabile, myPOS Go 2 è più leggero di quasi tutti gli smartphone in commercio di ultima generazione.

Le dimensioni ridotte, però, non devono ingannarti, poiché le prestazioni che regala sono veramente eccezionali.

Presenta una tastiera resistente e comoda, che si armonizza perfettamente col suo design elegante e moderno.

La connettività integrata è quella dati in 3G/4G, garantita dalla SIM in dotazione. Non pagherai nulla quando ti connetti.

Col terminale puoi accettare ogni tipologia di pagamento con carta, quindi contactless, Chip&PIN, banda magnetica.

Per quanto riguarda le ricevute di pagamento, potrai inviarle a scelta tramite SMS o email.

Inoltre, con myPOS Go 2 potrai tracciare le prestazioni individuali di ogni membro del tuo staff, funzionalità molto utile per massimizzare le vendite.

Come dicevamo, non è previsto il pagamento del canone mensile, mentre la commissione sull’importo transato è pari all’1,20% + 0,05 euro. Clicca qui sotto e approfitta subito della promo in corso sul prezzo di acquisto:

Una volta acquistato al prezzo di 19 euro, avrai anche a disposizione un Carta Business VISA gratuita per accedere ai tuoi fondi, i quali ti verranno accreditati immediatamente e senza costi, e un conto aziendale gratuito privo di costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.