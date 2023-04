MyPOS Go 2, nuovo POS mobile dalle funzionalità avanzate a prezzo TOP

Per i commercianti che mirano a semplificare i pagamenti con carta, myPOS ha lanciato un nuovo POS mobile chiamato Go 2.

Questo dispositivo offre una maggiore mobilità insieme a funzionalità top di gamma. Optando poi per la soluzione con stampante, si ottiene un sistema che stampa rapidamente gli scontrini, compatibilità con i registratori di cassa e maggiore durata della batteria.

Questa combinazione prende il nome di myPOS Go Combo, ora disponibile a un prezzo scontato di 169 euro invece di 189 euro per un periodo di tempo limitato.

Con questa offerta, puoi elevare le tue capacità di pagamento digitale al livello successivo senza preoccuparti di canoni mensili o contratti.

Ti verrà addebitata solo una commissione di transazione dell’1,69% + 0,05 euro. Come bonus, riceverai una Business Card e un conto aziendale con un IBAN dedicato in 14 valute diverse, entrambi gratuiti.

myPOS Go Combo: le caratteristiche di questo nuovo POS mobile

MyPOS Go 2 da solto costa soltanto 19,00 euro anziché 39,00 euro. Se opti, invece, per myPOS Go Combo, pagherai 169 euro anziché 189 euro.

Questo nuovo POS mobile unisce la mobilità di un lettore di carte autonomo, myPOS Go 2, con un dock di stampa e ricarica, offrendo una soluzione all-in-one.

La docking station fornisce funzionalità estese, mentre il dock di stampa integrato raddoppia le ore di lavoro del dispositivo myPOS Go 2.

Il terminale vanta una nuova batteria al litio che garantisce un’elevata autonomia per un servizio praticamente ininterrotto.

Collegare il tuo dispositivo al registratore di cassa è un gioco da ragazzi grazie alla banda magnetica. Infatti, offre un aggancio sicuro del terminale nella dock che consente di posizionarlo o rimuoverlo facilmente quando si accettano pagamenti in mobilità.

Inoltre, le ricevute vengono inviate istantaneamente via e-mail o SMS per la massima comodità.

Inoltre, la soluzione myPOS Go Combo lanciata di recente accetta tutti i metodi di pagamento e vanta funzionalità uniche come la stampa personalizzata delle ricevute e una SIM dati integrata.

Come con qualsiasi servizio myPOS, la ricezione dei pagamenti non comporta costi aggiuntivi ed è istantanea.

Queste funzioni ti consentono di accedere immediatamente ai tuoi fondi, indipendentemente dall’ora o dal giorno in cui si è verificata la transazione. Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e acquista il terminale.

