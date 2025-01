myPOS Go Combo è la soluzione completa per i pagamenti elettronici

I pagamenti elettronici (carte di credito, carte di debito, wallet digitali, eccetera) sono una grande opportunità non solo per i clienti, ma anche per gli esercenti. Per imprenditori, liberi professionisti e gestori di attività commerciali avere un terminale di pagamento non è solo un obbligo di legge. Può infatti diventare un’importante soluzione per semplificare e migliorare la gestione finanziaria della propria attività. Con myPOS e il terminale di pagamento Go Combo tutto questo è possibile.

Con myPOS c’è molto di più del terminale di pagamento

Go Combo è un terminale di pagamento completo e versatile. È un lettore 2-in-1 che unisce la comodità di un terminale compatto e leggero da portare anche fuori dal locale commerciale e l’utilità di poter stampare immediatamente lo scontrino fiscale grazie alla stampante integrata nel dock di ricarica. Tra le particolarità di myPOS Go Combo c’è anche l’autonomia (è un dispositivo che funziona senza smartphone) e la flessibilità (potendo collegarsi sia al Wi-Fi che alla rete mobile grazie alla SIM 4G inclusa e senza canone mensile).

Ma gli aspetti probabilmente più interessanti sono quelli legati alle commissioni e alla gestione finanziaria dell’attività. myPOS, infatti, non prevede canoni mensili o costi fissi, ma il pagamento delle commissioni sulle singole transazioni. Per le piccole imprese (o quelle all’inizio della propria attività) è possibile ottenere la commissione dell’1,20%. Questa tariffa si applica alle realtà con un fatturato mensile inferiore ai 10.000€, mentre per le realtà che registrano numeri maggiori myPOS prevede un’offerta personalizzata con un preventivo su misura.

Inoltre sempre con myPOS e senza costi aggiuntivi è possibile ricevere la Carta Business Mastercard per avere accesso immediato agli incassi. Tutto può essere monitorato e gestito tramite l’app mobile, compreso il conto aziendale gratuito con IBAN dedicato in 14 valute. Il conto myPOS può essere aperto online in meno di 5 minuti e iniziare da subito a conoscere e sfruttare tutte le esclusive funzionalità.