myPOS Go Combo: il POS 2 in 1 per pagamenti senza canone fisso

Gestire i pagamenti digitali per la tua attività non è mai stato così semplice e conveniente. Con myPOS Go Combo, hai a disposizione un POS 2 in 1 che combina un lettore di carte portatile con docking station per la ricarica e una stampante termica integrata. Tutto questo senza canoni mensili. Per accedere alla promozione bisogna acquistarlo subito, altrimenti potresti correre il rischio che termini prima che tu possa attivarlo.

Come funziona myPOS

Questa soluzione, disponibile a soli 189€ + IVA, garantisce un sistema di pagamento innovativo e flessibile, senza comodato d’uso: il terminale diventa tuo al momento dell’acquisto. Inoltre, le commissioni sulle transazioni sono trasparenti e contenute, pari all’1,20%, per offrirti un servizio completo e conveniente.

myPOS Go Combo è progettato per eliminare ogni complicazione nella gestione dei pagamenti. Grazie alla connessione con SIM 4G integrata e gratuita, puoi accettare transazioni ovunque, senza costi aggiuntivi per il traffico dati. La stampante termica ad alta velocità consente di emettere scontrini con semplicità, mentre la docking station garantisce la ricarica continua e la stabilità del terminale.

Il POS può anche essere estratto dalla base in qualsiasi momento per lavorare in mobilità, rendendolo perfetto per attività dinamiche come consegne a domicilio, mercati o fiere. E grazie alla batteria al litio di lunga durata, myPOS Go Combo offre ore di utilizzo prolungate, ideale per ritmi di lavoro intensi. Il sistema è completamente autonomo, non richiede il collegamento a uno smartphone o un registratore di cassa, e il design magnetico della docking station rende facile e sicuro l’inserimento del terminale.

myPOS Go Combo non solo ti permette di gestire i pagamenti in modo efficiente, ma offre anche la flessibilità di un dispositivo portatile con funzionalità avanzate. Visita il sito ufficiale di myPOS per scoprire tutti i dettagli e ordina il tuo myPOS Go Combo oggi stesso.