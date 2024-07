myPOS Go Combo in offerta speciale: adesso costa la metà

MyPOS Go Combo è il lettore di carte in offerta speciale che tutti stavamo aspettando. Adesso costa adesso la metà: appena 99 euro, rispetto ai precedenti 189 euro. E non è tutto: questo piccolo meraviglioso dispositivo tecnologico è disponibile con una suite di funzionalità che sta sbaragliando la concorrenza.

Questo POS mobile è accompagnato dall’accredito immediato dei fondi 24/7, dal conto aziendale multivaluta gratuito e dalla Carta Business Mastercard gratuita. Tutto questo senza dover pagare il canone mensile.

Offerta speciale: vantaggi e caratteristiche incredibili di myPOS Go Combo

myPOS Go Combo è un lettore di carte autonomo con dock di ricarica e stampa. Dotato di una SIM 4G integrata e gratuita, si collega anche via Wi-Fi, permettendoti di accettare pagamenti ovunque ti trovi, senza bisogno del supporto di uno smartphone. Tutto ciò gestendo solo le commissioni di transazione: 1.20% + 0.05 euro per ciascuna operazione.

Vuoi emettere scontrini senza problematiche varie? La stampante termica ad alta velocità inclusa fa esattamente questo. E con la dock di stampa, che è dotata di una batteria al litio super performante, raddoppierai le ore di lavoro del terminale. Prendi il tuo terminale, inseriscilo nel dock e vai!

Un altro aspetto straordinario è la capacità di connessione al registratore di cassa tramite la dock di stampa. Quindi, se il tuo business prevede molti spostamenti, myPOS Go 2 non ti lascerà mai da solo.

Riceverai i pagamenti nel tuo conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi e senza costi extra. Ti viene data anche la Carta Business Mastercard gratuita, così potrai accedere al tuo denaro molto velocemente. Inoltre, con l’app mobile dedicata, il tuo business sarà sempre sotto controllo, ovunque tu vada.

Fantastico, economico e versatile. Questa offerta speciale non si batte davvero, e myPOS Go Combo è l’acquisto ideale per chiunque cerchi un sistema di pagamento potente e flessibile. Non lasciartelo sfuggire!