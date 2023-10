MyPOS Go Combo, tuo a 129 euro e canone zero

Cerchi un POS che possa finalmente permetterti di accettare qualsiasi pagamento con carta, semplificando al tempo stesso tutte le procedure ad esso collegate? Con i terminali myPOS puoi dire addio a qualsiasi problema. Scopri di più leggendo questo articolo che abbiamo deciso di dedicare ai terminali myPOS.

Oggi myPOS offre una fantastica promozione: il lettore di carte autonomo con dock di ricarica e stampa, myPOS Go Combo, può essere tuo a soli 129 euro iva inclusa, anzichè 189 euro. A rendere speciale questa promozione non è però solamente il prezzo di vendita del terminale. Con myPOS Go Combo oltre al costo di 129 euro del terminale non dovrai pagare alcun canone mensile, ma solamente 1.20% + 0.05 EUR di commissioni per transazione.

Perchè scegliere questo POS per i pagamenti con carta? Senza dubbio, oltre all’ottimo rapporto qualità/prezzo myPOS ha pensato di mettere a disposizione degli utenti un servizio del tutto efficiente. Non a caso, il Go Combo ti consente di combinare la flessibilità del lavoro in mobilità con le funzionalità di una docking station: potrai infatti stampare le ricevute, aumentare la durata della batteria, collegarti a un registratore di cassa e molto altro ancora.

Per ottimizzare la tua produttività, la dock di stampa è dotata di una batteria al litio di elevata capacità che raddoppia le ore di lavoro del terminale myPOS Go Combo. Tramite dock di stampa è anche possibile connettersi facilmente a un registratore di cassa.

Non dimenticare che myPOS Go Combo gestisce con facilità ogni tipo di pagamento proprio perchè ti consente di accettare tutti i metodi di pagamento.

Che aspetti? Acquista myPOS e avrai a portata di mano tutto ciò di cui ha bisogno per la tua attività in un solo terminale.

