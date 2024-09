myPOS: il POS mobile per accettare ogni tipo di pagamento (anche Satispay)

Una qualsiasi attività ha la necessità oggi di fare affidamento sul meglio che la tecnologia può offrire, così da poter contare su un vantaggio di rilievo rispetto alla concorrenza. Un aspetto importante, e troppo spesso sottovalutato, riguarda i metodi di pagamento accettati dal POS. Capita in più di un’occasione di farsi trovare impreparati di fronte a un metodo di pagamento che non rientra tra quelli accettati dal dispositivo, con tutte le conseguenze del caso, in primis l’esperienza negativa del cliente.

A questo proposito segnaliamo la proposta di myPOS, azienda fintech che offre soluzioni di pagamento integrate e accessibili per qualunque tipo di attività, indipendentemente dalla loro clientela. Su questa pagina dedicata del sito myPOS sono disponibili i POS dell’azienda in offerta.

Le soluzioni di myPOS per accettare ogni tipo di pagamento

L’offerta di myPOS conta tre soluzioni di POS mobile diverse tra loro: myPOS Go 2, myPOS Go Combo e myPOS Pro. Il primo è un semplice lettore di carte portatile autonomo, disponibile al prezzo scontato di 19 euro invece di 39 euro. Il secondo è un lettore di carte 2-in-1, con stampante integrata e dock di ricarica. Il terzo, infine, rappresenta il terminale POS più avanzato, disponibile al prezzo di listino di 249 euro.

Inclusi con il terminale si hanno una carta business Mastercard gratis, un conto aziendale multivaluta gratuita e l’accredito immediato dei fondi a ogni ora del giorno (sette giorni su sette). Un altro punto di forza dei dispositivi di myPOS è la compatibilità piena con la stragrande maggioranza dei metodi di pagamento diffusi oggi in Italia e all’estero, come ad esempio Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e ora anche Satispay.

Per aderire alla promozione in corso, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito myPOS, così da risparmiare sull’acquisto dei POS in vendita.