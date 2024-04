myPOS: la soluzione per accettare tutti i tipi di pagamento

myPOS è un servizio che ti consente di scegliere il POS perfetto per la tua attività e che fornisce una piattaforma che ti consente di gestire incassi e pagamenti nel migliore dei modi. Puoi accettare i sistemi di pagamento attualmente più diffusi, oltre che avere un conto corrente aziendale multivaluta su cui poter ricevere l’accredito immediato degli incassi, insieme ad altri servizi extra abbinati al tuo account.

myPOS: dispositivi adatti sia alla mobilità che ai negozi

myPOS ti permette di scegliere tra Go 2, Combo e Pro. Il primo è pensato per una portabilità totale, grazie alle dimensioni estremamente tastabili e all’indipendenza dallo smartphone, che gli consente di connettersi alle reti 4G e WiFi. Il secondo combina la portabilità di Go 2, fornendoti una pratica stazione che funziona sia come stampa per le ricevute che come stazione di ricarica. Pro è infine più adatto all’utilizzo statico in negozio, un display di grandi dimensioni, stampante per le ricevute integrata e diverse funzionalità disponibili. Inoltre, tutti i terminali sono forniti con una scheda SIM dati gratuita

Il servizio ti consente di accettare tutti i tipi di carte, modalità di pagamento (chip & PIN, contactless, banda magnetica e codice QR) e portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay. Se possiedi un negozio online, ti consente anche di accettare i pagamenti interamente digitali, oltre a fornire degli strumenti che ti consentiranno di creare il tuo negozio online in maniera totalmente gratuita, grazie a un editor apposito incluso.

Con myPOS hai accesso istantaneo ai tuoi fondi una volta che avrai ricevuto l’accredito degli incassi: non ci sono costi aggiuntivi e i tuoi soldi arrivano sul tuo conto corrente tempo reale. .

Non c’è alcun canone mensile, ti basterà acquistare il dispositivo e poi pagare l’1,20% + 0,05€ di commissioni sugli incassi.

Scegli ora il POS perfetto per le tue necessità e apri un conto myPOS!