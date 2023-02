MyPOS, la tua soluzione a canone zero con conto multivaluta

Se c’è una soluzione conveniente nel mondo dei POS è sicuramente quella proposta da myPOS: canone zero con conto multivaluta.

Se non sai di cosa stiamo parlando, myPOS è una piattaforma che ti offre tutto ciò che ti necessita per gestire la tua attività sia in negozio che in movimento.

I terminali myPOS sono all’avanguardia a livello tecnologico e consentono ai clienti di pagare con ogni tipologia di carta in modalità contactless, banda magnetica, tramite codice QR e Chip&PIN.

Ogni volta che effettui una transazione, quanto incassato con il POS ti verrà immediatamente accreditato su un conto multivaluta gratuito. Inoltre, avrai a disposizione una carta business VISA gratis.

A chiudere il cerchio altri servizi extra, tipo la generazione di link per la ricezione di pagamenti istantanei e gateway di pagamento se hai un negozio online.

I terminali myPOS a canone zero

I terminali POS offerti da myPOS sono:

myPOS Go , che è leggero e portatile e costa soltanto 39 euro;

myPOS Slim , dotato di scanner di codici a barre e sistema operativo Android e che costa 199 euro;

myPOS Carbon , la soluzione più robusta con stampante dal costo di 219.00 euro;

myPOS Combo, la soluzione POS più completa, dotata di stampante integrata e che costa 249.00 euro.

Come anticipato all’inizio, su ogni soluzione POS sopra menzionata è previsto il canone zero e alcun contratto vincolante.

L’unica cosa che andrai a pagare è la commissione sulle transazioni che ammonta all’1,20%, a cui si aggiungono 0,05 centesimi di euro.

Puoi usare i POS senza doverti preoccupare del collegamento alla presa elettrica, poiché sono tutti dotati di batteria, quindi puoi anche accettare pagamenti in mobilità.

Inoltre, tutti i terminali hanno una SIM dati gratuita 3G/4G, ma anche la connessione Wi-Fi e quella Bluetooth.

Infine, per non farti mancare nulla, myPOS ti offre anche una garanzia di rimborso di 30 giorni e la garanzia gratuita di 1 anno che potrai estendere ulteriormente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.