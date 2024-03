myPOS: scegli il terminale per la tua attività da soli 14,90€

Hai mai sentito parlare di myPOS? Se non lo conosci non preoccuparti perchè siamo qui per questo. In questo articolo parliamo dei vantaggi offerti da myPOS e delle caratteristiche che lo contraddistinguono. myPOS ti consente di scegliere il dispositivo mobile più adatto alla tua attività!

Attualmente, le soluzioni presenti sulla pagina web dedicata sono numerose: a partire da myPOS Go 2 disponibile a soli 14,90 euro anzichè 39 al myPOS PRO disponibile a 249 euro. Scopriamo nello specifico perchè dovresti utilizzare uno di questi dispositivi per la tua azienda.

Come sappiamo, al giorno d’oggi, è indispensabile che tutte le piccole e medie imprese siano in grado di accettare pagamenti con carta. In tale prospettiva, i terminali myPOS puntano a rispondere ad ogni esigenza: sono infatti wireless e accettano tutti i tipi di pagamento, contactless, banda magnetica e Chip&Pin. Inoltre, i terminali sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati ad altri dispositivi e garantiscono le massime prestazioni!

Che aspetti? Scegli uno dei terminali myPOS disponibili: sono economici e progettati per soddisfare le esigenze del tuo business.

Scegli la soluzione più adatta alla tua attività

Le soluzioni attualmente proposte sono numerose e tutte nascono con l’obiettivo di rispondere a esigenze differenti. Nel caso di myPOS Go 2, si tratta di un dispositivo portatile e leggero che offre diversi vantaggi, tra cui:

Connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, senza canone mensile;

Connessione Wi-Fi;

Dispositivo autonomo, non necessita di smartphone.

Per te oggi Go 2 disponibile a soli 14,90 euro anzichè 39 grazie ad una speciale offerta limitata. Tutto ciò di cui ha bisogno la tua attività in un solo terminale ad un prezzo mai visto prima.

Scegli subito la soluzione più adatta a te per ricevere i pagamenti sul tuo conto aziendale myPOS, in meno di 3 secondi e senza costi aggiuntivi. Inoltre, puoi tenere sott’occhio la tua attività e accettare pagamenti in mobilità grazie all’app dedicata.