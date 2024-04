myPOS: soluzioni per accettare carte di pagamento

Le soluzioni di pagamento elettronico di myPOS rappresentano un’opportunità preziosa per le imprese, offrendo una gestione sicura e flessibile delle transazioni sia in ambito fisico che online. La gamma completa di dispositivi hardware comprende terminali POS portatili e fissi, progettati per soddisfare le esigenze più disparate nell’ambito dei pagamenti. La facilità d’uso dei terminali myPOS li rende ideali per accettare pagamenti in qualsiasi circostanza, garantendo un’esperienza fluida sia per attività itineranti che per quelle fisse. Inoltre, il terminale myPOS Pro è un’ottima soluzione grazie al sistema operativo Android 10 per transazioni performanti e veloci, integrandosi con una potente stampante termica per la gestione delle ricevute.

myPOS: i dettagli

Nel contesto dei pagamenti online, myPOS mette a disposizione account aziendali e carte di debito aziendali che permettono alle imprese di accettare pagamenti attraverso siti web e piattaforme online, semplificando al massimo le transazioni e-commerce fornendo un rapido accesso ai fondi ricevuti.

myPOS offre inoltre un contenuto supporto tecnico attraverso vari canali, come il contatto telefonico e via email, per risolvere velocemente eventuali problemi relativi all’utilizzo dei dispositivi e alle soluzioni offerte.

Le soluzioni myPOS sono molto apprezzate da parte degli utenti. La facilità d’uso dei terminali e la flessibilità delle soluzioni di pagamento, sia per le attività fisiche che online, sono tra le caratteristiche più interessanti.

myPOS si conferma quindi un valido alleato per le piccole e medie imprese, offrendo soluzioni di pagamento elettronico avanzate mirate ad ottimizzare l’efficienza delle transazioni e sostenere la crescita del business. Con la vasta gamma di dispositivi hardware e soluzioni di pagamento online, myPOS si distingue quale partner fidato per migliorare la gestione dei pagamenti elettronici aziendali.

Costi ed altro

Il terminale più economico parte da 39 euro IVA esclusa e include una promozione che prevede un bonus fiscale del 30% sulle commissioni.