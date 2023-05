MyPOS, spedizione gratuita sul POS migliore del mercato

Cerchi una soluzione POS potente e adattabile, che offra prestazioni di prim’ordine, funzionalità avanzate e vantaggi eccezionali per le tue esigenze aziendali, come la spedizione gratuita in caso di acquisto? La risposta è myPOS Pro.

Questo dispositivo è una straordinaria innovazione tecnologica che ha il potenziale per lasciare a bocca aperta tutti i commercianti, in quanto offre la migliore esperienza POS.

Non perdere la promozione a tempo limitato che include la spedizione gratuita direttamente a casa tua.

myPOS Pro: cos’è?

Per i professionisti che cercano una soluzione completa e avanzata per il punto vendita, myPOS Pro è il terminale intelligente che soddisfa tutti i criteri.

Il dispositivo vanta un processore quad-core e funziona con il sistema operativo Android 10, fornendo prestazioni senza precedenti che superano anche le più alte aspettative.

Che tu sia un imprenditore permanente o un venditore ambulante, myPOS Pro è l’opzione ottimale per le tue esigenze.

Le sorprese non si esauriscono con le sue funzionalità di base. Il dispositivo include una moltitudine di servizi che faranno sentire l’utente speciale.

Con una SIM dati gratuita, puoi rimanere connesso a Internet indipendentemente dalla tua posizione. È inclusa anche la stampante termica ultraveloce, che ti consente di gestire gli ordini in tempo reale e stampare rapidamente gli scontrini.

Inoltre, la batteria è stata migliorata per garantire che abbia abbastanza energia per durare per l’intera giornata lavorativa anche in caso di uso intenso.

Spedizione gratuita

Con myPOS Pro otterrai un conto aziendale gratuito e che accetta più valute. È dotato di un IBAN personale, che ti consente di depositare immediatamente i tuoi guadagni senza costi aggiuntivi.

Oltre a questo, riceverai anche una Visa Business Card gratuita che può essere utilizzata sia per i prelievi che per gli acquisti.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, il costo di myPOS Pro è accessibile e ammonta a 249 euro.

Inoltre, una volta acquistato il terminale, non devi preoccuparti di eventuali spese aggiuntive. Non ci sono canoni mensili o annuali di cui preoccuparti. Acquistalo cliccando sul link sottostante:

La commissione netta è pari all’1,20% + 0,05 euro per transazione. Per un periodo di tempo limitato, è disponibile la consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.