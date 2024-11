myPOS, terminali di pagamento scontati fino al 70% per il Black Friday

Accettare i pagamenti elettronici non è solamente un obbligo di legge, ma una grande opportunità per tutte le tipologie di attività professionali, dalle tradizionali (bar, ristoranti, negozi di abbigliamento) a quelle nate negli ultimi anni, come i rider e le attività itineranti. Non c’è categoria professionale che non tragga beneficio da un sistema di pagamento pratico, veloce e soprattutto sicuro. In occasione del Black Friday, myPOS ha previsto un’offerta straordinaria su tutti i suoi terminali.

Il POS per tutte le tipologie di business con uno sconto fino al 74%

Il Black Friday di myPOS riguarda quattro diversi terminali:

myPOS Go 2 – 9,90€ (invece di 39€) – Risparmio del 74%

myPOS Go Combo – 99€ (invece di 189) – Risparmio del 47%

myPOS Carbon – 119€ (invece di 229£) – Risparmio del 48%

myPOS Pro – 189€ (invece di 249€) – Risparmio del 24%

Cosa rende i terminali myPOS così speciali? Innanzitutto l’ampia scelta potendo orientarsi su soluzioni smart con invio digitale di scontrini e ricevute o quelli con stampante integrata. Inoltre i POS supportano sia il Wi-Fi sia il 4G, grazie a una SIM integrata gratuita e priva di canone mensile. I terminali myPOS accettano tutti i tipi di pagamenti (inclusi quelli contactless, a banda magnetica e con chip e PIN) e garantiscono un’operatività completa potendoli utilizzare sia in negozio che in movimento. La durata della batteria è eccezionale e prevede più di 1000 operazioni in movimento con una sola ricarica.

Le funzionalità e i vantaggi non finiscono qui. myPOS non prevede contratti vincolanti né canoni mensili, limitandosi alle commissioni sulle singole operazioni. Durante i mesi di chiusura o inattività, non ci sono costi fissi. Inoltre i terminali myPOS consentono di monitorare le operazioni dei singoli collaboratori, registrare le prestazioni e gestire la divisione delle mance.

Tutto quello che serve è in myPOS: acquista ora il tuo terminale con il Black Friday con lo sconto fino al 74%!