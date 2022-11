N26 lancia il trading sulle criptovalute

N26 è un istituto di credito digitale che conta più di 7 milioni di utenti e ha sede in Centro Europa, in particolare in Italia (Milano), dove ha una seconda sede. La banca tedesca ha recentemente lanciato il servizio N26 Crypto, che consente a coloro che sono già clienti dell’istituto di fare trading di criptovalute.

Il servizio, che può scambiare più di 100 token in qualsiasi momento senza interruzioni per 24 ore, dovrebbe essere lanciato in Austria e presto sfrutterà le opportunità offerte, ma la società ha affermato che sarà esteso entro 6 mesi in tutta l’UE.

N26 Crypto ha visto la luce grazie alla collaborazione di lungo corso con Bitpanda, exchange di criptovalute.

N26, non solo trading di criptovalute

Al di là del trading di criptovalute, che prenderà piede in Italia prossimamente, N26 offre altro, come un conto corrente a zero spese e 100% digitale.

Tramite il conto corrente si può inviare, ricevere e gestire il denaro direttamente da un dispositivo mobile da qualunque luogo e in qualunque momento.

Il conto N26 Standard è a canone gratis e consente di avere una carta virtuale MasterCard trasparente, di effettuare pagamenti contactless e di usare un IBAN per ricevere e inviare bonifici. Per aprire il conto in pochi minuti, basta accedere a questa pagina.

A proposito della carta di debito MasterCard. All’apertura del conto si può scegliere il suo colore. Inoltre è contactless e dotata di tecnologia NFC per effettuare pagamenti in sicurezza e praticità in negozi, online e in app.

I pagamenti effettuati con la carta di debito sono protetti dal protocollo 3D Secure, il quale richiede un livello di autenticazione aggiuntivo per la massima sicurezza.

Dopo ogni movimento sul conto verranno inviate delle notifiche push. In questo modo si potranno tenere sotto controllo sia le entrate che le uscite di denaro.

