N26: risparmia fino a 58,80 € di canone all'anno

La DeFi è sempre più incalzante, con tante soluzioni per gestire il nostro denaro online. Tanto che ormai anche le banche tradizionali si stanno adeguando per poter essere al passo coi tempi e poter concorrere con le novità. Tra i nuovi prodotti troviamo N26, che ha anche in serbo una promozione.

Infatti, se attivi un conto entro il 31/03/2022, e accrediti il tuo stipendio o un minimo di 700 € sul tuo nuovo conto, N26 ti azzera il canone. Ecco alcune delle cose che otterrai:

Carta di debito Mastercard N26 gratis

Prelievi gratis da qualsiasi sportello in Italia

Bonifici ordinari e istantanei gratis

Deposito contanti in oltre 1000 supermercati in Italia

Funzionalità per risparmiare da solo o con altri

Prosegui con la lettura per scoprire altri vantaggi e il codice promozionale da usare.

Conto N26 vantaggi

Con la nuova promozione, puoi risparmiare fino a 58,80 € di canone all'anno. Come fare? Apri il tuo nuovo conto N26 Smart con il codice promozionale N26ZERO entro il 31/03/2022

Accredita lo stipendio o versa almeno 700 € al mese nel tuo nuovo conto. Utilizza la tua Mastercard N26 almeno una volta al mese. In questo modo, potrai risparmiare per sempre il costo del canone mensile.

Oltre a poter fare accreditare il tuo stipendio come sempre, con l’IBAN italiano del tuo conto N26 puoi:

Domiciliare le tue utenze domestiche (luce, gas, telefono, acqua) Addebitare i tuoi abbonamenti, dalla palestra ai servizi di streaming Gestire spese, bollette e addebiti diretti da un’unica app, semplice e intuitiva Supporto Clienti telefonico e tramite chat in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. Funziona 7 giorni su 7, dalle 7:00 alle 23:00.

Cosa offre

Con N26 salti la coda e paghi i bollettini da app. Puoi pagare bollettini postali, MAV, RAV, PagoPA e bollo auto con la tua carta N26 direttamente da smartphone, dove e quando vuoi. Per ricaricare il tuo cellulare segui i passaggi indicati per completare l’operazione in tutta comodità.

Ma non finisce qui. Ecco altri aspetti da tener presente:

Un conto corrente sicuro e 100% digitale

Shopping online in sicurezza con 3D Secure: il protocollo 3D Secure (3DS) aggiunge un altro passo di autenticazione per i tuoi pagamenti online per proteggere il tuo conto.

Notifiche push dopo ogni movimento: ricevi una notifica istantanea dopo ogni operazione, come pagamenti con carta, prelievi, addebiti diretti e bonifici in entrata.

Accedi con password o impronta digitale: per il massimo della praticità, puoi accedere al tuo conto corrente anche con la tua impronta digitale o con Face ID.

Pieno controllo delle impostazioni di sicurezza: se perdi la carta, puoi bloccarla (e sbloccarla), cambiare il tuo PIN e ordinare una nuova carta in un istante dalla tua app.

Attiva il conto N26 da questo link.