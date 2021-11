Namecheap Hosting: fino al 97% in meno fino al 29/11

Il provider di hosting e domini Namecheap passa all’attacco per il Black Friday 2021 con offerte speciali fino al 29 novembre 2021. Si parla di tagli di prezzo differenti a seconda delle proprie esigenze. Nel caso dei domini Web, per esempio, si parla di sconti fino al 97%, con cifre a partire da 0,87 Euro all’anno. Vediamo assieme alcune delle migliori promo attive in queste giornate di novembre.

Sconti Namecheap: da hosting a trasferimento domini

Namecheap lato domini consente una scelta veramente vasta, anche per il trasferimento. Tutto ciò che serve fare è cercare il dominio di interesse, verificare la disponibilità, preparare il sito da trasferire, effettuare il pagamento e attendere pazientemente che il processo si completi. Tra le varie scelte troviamo i classici .com, .net e .org, ma anche soluzioni meno note e più convenienti come .club, .online. .xyz e .cloud, con prezzi che partono da 0,87 Euro all’anno.

Per quanto riguarda l’hosting, in Europa troverete offerte speciali sull’hosting condiviso. Per l’esattezza, si parla dei seguenti tre piani:

Stellar : offre massimo 3 siti, 20 GB di archiviazione, 50 SSL e CDN a 21,28 Euro all’anno anziché 48,90;

: offre massimo 3 siti, 20 GB di archiviazione, 50 SSL e CDN a 21,28 Euro all’anno anziché 48,90; Plus : a 28,41 Euro all’anno otterrete siti illimitati e storage cloud senza limiti, oltre ai già detti 50 SSL e CDN;

: a 28,41 Euro all’anno otterrete siti illimitati e storage cloud senza limiti, oltre ai già detti 50 SSL e CDN; Business: con un taglio del 64% che porta i costi a 41,77 Euro all’anno otterrete siti illimitati, 50 SSL e CDN e 50 GB di storage cloud con potenza e sicurezza superiori.

Per l’hosting Managed WordPress, infine, troverete altri tre piani:

Starter : a 10,59 Euro all’anno anziché 31,08 Euro otterrete 10 GB di archiviazione SSD e la potenza necessaria per gestire un sito da 50.000 visitatori al mese;

: a 10,59 Euro all’anno anziché 31,08 Euro otterrete 10 GB di archiviazione SSD e la potenza necessaria per gestire un sito da 50.000 visitatori al mese; Turbo : a 19,50 Euro all’anno al posto di 70,28 Euro otterrete 50 GB in SSD, più CPU e RAM e supporto per massimo 200.000 visite al mese;

: a 19,50 Euro all’anno al posto di 70,28 Euro otterrete 50 GB in SSD, più CPU e RAM e supporto per massimo 200.000 visite al mese; Supersonic: a 25,73 Euro all’anno al posto di 97,02 Euro avrete 100 GB di archiviazione SSD, supporto a massimo 500.000 visite mensili e 2 volte più RAM e CPU rispetto al pacchetto Starter.

Il pagamento sarà effettuabile con carte di credito e PayPal.