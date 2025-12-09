Nancy Grace Roman Space Telescope: costruzione completata

La NASA ha comunicato che la costruzione del Nancy Grace Roman Space Telescope è stata completata. Il nuovo telescopio è l’erede di Hubble e verrà portato nello spazio da un razzo Falcon Heavy di SpaceX. Il lancio è attualmente previsto a maggio 2027, ma potrebbe essere anticipato all’autunno 2026.

Esopianeti, materia oscura e buchi neri

La progettazione del telescopio spaziale è iniziata quasi 15 anni fa. Il nome originario era Wide-Field Infrared Survey Telescope (WFIST). Successivamente è stato scelto il nome Nancy Grace Roman Space Telescope in onore di Nancy Grace Roman, astronoma della NASA (morta nel 2018) considerata la “madre” del telescopio Hubble.

Durante i cinque anni della missione, il nuovo telescopio potrebbe scoprire oltre 100.000 esopianeti, centinaia di milioni di stelle e miliardi di galassie. Fornirà anche informazioni su materia oscura e buchi neri. Lo specchio primario ha un diametro di 2,4 metri, come quello di Hubble, ma è quattro volte più leggero (solo 186 Kg). Verrà posizionato nel secondo punto di Lagrange del sistema Terra-Sole, come il James Webb Space Telescope (che è molto più grande).

Il telescopio ha due strumenti principali. Wide Field Instrument è una fotocamera ad infrarossi da 288 megapixel, mentre il Coronagraph Instrument è un coronografo ad alto contrasto che elimina il bagliore delle stelle consentendo di rilevare la presenza di pianeti.

La costruzione del telescopio è stata completata il 25 novembre nel Goddard Space Flight Center di Greenbelt (Maryland). Al termine dei test finali verrà portato al sito di lancio presso il Kennedy Space Center in Florida entro l’estate 2026.

Attualmente il lancio è previsto a maggio 2027. La NASA scrive che potrebbe essere anticipato all’autunno 2026. Verrà portato in orbita da un razzo Falcon Heavy di SpaceX. L’azienda di Elon Musk ha ottenuto il contratto a fine luglio 2022. In base alle stime dell’epoca, il lancio costerà circa 255 milioni di dollari.