Nano router Tp-Link al prezzo più basso di sempre

Tra le numerose offerte che propone la settimana del Black Friday di Amazon, oggi vi proponiamo un accessorio utile in molte circostanze. Si tratta di un router di Tp-Link dal formato estremamente compatto, che offre ben 4 modalità di funzionamento. Un prodotto estremamente versatile e comodo da trasportare: il Tp-Link TL-WR802N.

Nano router Tp-Link TL-WR802N: caratteristiche tecniche

Il nano router di Tp-Link si caratterizza innanzitutto per il design: in pochi cm avremo tutto ciò di cui si può avere bisogno per connettere più dispositivi ad una singola rete, cablata o wireless che sia. Le modalità di funzionamento come anticipato sono quattro. Partendo dalla modalità router, basterà connettere il dispositivo alla rete e, attraverso un cavo ethernet, collegare PC, Console, Decoder o qualsiasi altro apparecchio abbia una porta LAN. In alternativa è possibile collegare, sempre attraverso la porta RJ45, il modem primario al router e trasformare la rete cablata in una rete Wi-Fi.

Non manca una modalità extender, che permette di utilizzare il router come ripetitore di segnale. In questo modo sarà sufficiente collegare l’alimentatore ed utilizzare il router per estendere la copertura della rete Wi-Fi che manterrà medesimo nome e password d’accesso. Molto comodo per quei casi in cui durante un viaggio ad esempio, vogliamo utilizzare una rete Wi-Fi pubblica. Se questa non dovesse raggiungere la stanza, attraverso il router di Tp-Link riusciremo ad estendere l’area di copertura ed ottenere una connessione wireless veloce e stabile.

Chiude il cerchio delle funzionalità la modalità AC (Access Point). Il router infatti può essere utilizzato come punto d’accesso per creare una rete personalizzata. Una volta connesso al modem primario, potremo generare una seconda rete, diversa da quella del modem, ed avere una connessione dedicata. Al prezzo di 16,99 euro su Amazon, più basso di sempre, rappresenta un vero affare.