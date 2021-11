Nanoleaf Shapes Hexagons al prezzo minimo storico nel Black Friday

Non un sistema di illuminazione LED come tutti gli altri: Nanoleaf Shapes Hexagons è smart, modulare e personalizzabile, lo componi come vuoi tu, lo posizioni dove vuoi tu. Oggi lo Starter Kit che serve per l'assemblaggio di base, contenente nove pannelli, è proposto al prezzo minimo storico su Amazon durante il Black Friday.

Illuminazione LED smart e modulare: Nanoleaf Shapes Hexagons

Un elemento di design e di arredo ancor prima che una fonte di luce. Può assumere oltre 16 milioni di colori, si può controllare da un'applicazione sullo smartphone, risponde in maniera dinamica alla musica riprodotta o a quanto avviene sullo schermo del computer e i singoli pezzi reagiscono al tocco. Non manca nemmeno la compatibilità con Alexa, Assistente Google, IFTTT, Apple HomeKit e SmartThings. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi il pacchetto di base può essere acquistato al prezzo di soli 139,99 euro invece di 199,99 euro come da listino. Al kit base si possono aggiungere i pack di espansione per agganciare pannelli extra.

Se non sei abbonato Prime, è l'occasione giusta per mettere alla prova tutti i vantaggi della formula: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e beneficiare (tra le altre cose) delle consegne gratuite e immediate, eventualmente disattivando il rinnovo prima della scadenza, a costo zero. Inoltre, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai a disposizione Amazon Prime Video con i suoi film e le sue esclusive sulla Champions League.