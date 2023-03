Come vedere Napoli-Eintracht in streaming

Napoli-Eintracht è il match che i tifosi partenopei aspettavano da tanto, il ritorno degli ottavi di Champions League che potrebbe regalar loro il sogno di proseguire in un cammino europeo fin qui trionfale. Il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona alle 21:00 di mercoledì 15 marzo. I tifosi e gli appassionati hanno la possibilità di seguire l’incontro in streaming gratis su Prime Video se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime.

Champions League: guarda Napoli-Eintracht in streaming

Si parte dalla vittoria nella trasferta tedesca a Francoforte, con lo 0-2 ottenuto grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo. Occhio però ad abbassare la guardia: in una competizione di questo tipo, ogni calo d’attenzione potrebbe costar caro in vista del passaggio ai quarti di finale.

Come già scritto, chi vuol guardare la partita deve dunque rivolgersi alla diretta esclusiva di Prime Video con collegamento dalle 19:30. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In collegamento dal campo Giulia Mizzoni con ospiti Luca Toni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola.

Diamo uno guardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso sul terreno di gioco dai due tecnici, Spalletti e Glasner.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Eintracht (3-4-2-1): Trapp, Tuta, Ndicka, Hasebe, Buta, Jakic, Rode, Max, Kamada, Gotze, Borrè.

I pronostici sono a favore degli azzurri: 65% vittoria, 15% sconfitta e 20% supplementari. Come impone la scaramanzia, però, è vietato esultare prima del fischio finale. Ricordiamo che il sorteggio per gli abbinamenti dei quarti andrà in scena venerdì 17 marzo.

Come vedere Napoli-Eintracht dall’estero

Anche chi si trova all’estero può guardare Napoli-Eintracht e tutti gli altri contenuti di Prime Video (incluso LOL 3), in italiano e senza alcuna spesa aggiuntiva, grazie alla portabilità transfrontaliera. Maggiori informazioni sono consultabili sulle pagine del supporto ufficiale. Occhio però alla sicurezza se ci si connette da reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

Infatti, anche per lo streaming, così come per qualsiasi altra attività online, vale la regola d’oro della cybersecurity. È necessario mantenere sempre protetti i dati e la privacy. Come? Affidandosi a una soluzione come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) che include tutto ciò che serve: a una Virtual Private Network globale si aggiungono antivirus, spazio sul cloud per il backup, gestore delle password e molto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.