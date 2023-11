Come vedere Napoli-Empoli in streaming (Serie A)

Napoli-Empoli porta la Serie A, all’ora di pranzo, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona. Valida per la dodicesima giornata, la partita può essere vista in streaming su DAZN, con fischio d’inizio domenica 12 novembre alle ore 12:30. La direzione è stata affidata all’arbitro Prontera. La sfida tra azzurri dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre.

Serie A: guarda Napoli-Empoli in streaming

Quarto posto in classifica per i padroni di casa, campioni in carica, a 21 punti, che hanno iniziato a correre dopo un inizio di stagione a dir poco turbolento. Periodo non semplice invece per gli ospiti, penultimi a 7 punti e con un estremo bisogno di un risultato utile per rialzare la testa.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV e così via), con la telecronaca di Dario Mastroianni e il commenti tecnico di Emanuele Giaccherini.

Garcia e Andreazzoli devono fare i conti con assenze pesanti dovute agli infortuni: Osimhen da una parte, Destro e Pezzella dall’altra. Ecco quali sono le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Empoli (4-3-2-1): Berisha, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Maleh, Baldanzi, Cambiaghi, Caputo.

Quasi inevitabilmente, il pronostico vede partire come favoriti i padroni di casa, reduci però dall’impegno infrasettimanale di Champions League (1-1 in casa contro l’Union Berlino) e quindi con un po’ di fatica nelle gambe. Gli ospiti sapranno approfittarne?

