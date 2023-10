Come vedere Napoli-Fiorentina in streaming (Serie A)

Napoli-Fiorentina è la partita che chiude l’ottava giornata di Serie A, in scena allo stadio Diego Armando Maradona domenica 8 ottobre alle ore 20:45. È possibile vederla in streaming su DAZN e godersi lo spettacolo di un posticipo tra due squadre che stazionano nella parte alta del tabellone.

Serie A: guarda Napoli-Fiorentina in streaming

Al terzo posto in classifica a quota 14 punti, dietro alle due milanesi, i partenopei sembrano aver ingranato solo ora la marcia giusta, dopo un avvio di stagione reso complicato dalla nuova guida tecnica. Stessi punti, ma quinta posizione (in virtù della differenza reti) i toscani, la cui ambizione è nuovamente quella di raggiungere la qualificazione alle prossime coppe europee.

I tifosi azzurri e quelli viola possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico affidato alla voce di Marco Parolo. La trasmissione è ospitata dallo show Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Garcia e Italiano sono chiamati a schierare un 11 titolare tenendo in considerazione anche gli strascichi dei rispettivi impegni infrasettimanali nelle coppe europee. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi, Duncan, Arthur, Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltran.

58% di possibilità assegnate dal pronostico alla vittoria degli azzurri. Per i viola, invece, sarà una montagna da scalare: solo 19%. Il restante 23% è attribuito all’eventualità di un pareggio.

Per vedere tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci in ogni turno (sette delle quali in esclusiva) è sufficiente attivare un abbonamento a DAZN. Agli amanti del calcio, la piattaforma propone anche Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal, Europa League e Conference League.

