Napoli-Inter: il Maradona per difendere lo scudetto

Gli azzurri in campo di fronte al loro pubblico per difendere il titolo, i nerazzurri in trasferta nell’arena del Maradona per tentare di strappare lo scudetto dalle maglie di Osimhen e compagni, per cucirlo sulle proprie, insieme alla seconda stella: Napoli-Inter (in esclusiva streaming su DAZN) va in scena con queste premesse. È il big match della giornata 14 di Serie A. Un incontro non ancora decisivo, dopotutto mancano quasi due terzi di campionato, ma di certo importante per definire gli equilibri e le ambizioni nella parte alta della classifica

Lo scudetto 2023-24 passa da Napoli-Inter

Il fischio d’inizio è in programma per domenica 3 dicembre alle 20:45. Secondo i bookmaker, il pronostico è a favore degli ospiti, nonostante la trasferta: il loro stato di forma non sembra poter essere scalfito dal tifo avversario sugli spalti, nemmeno dal tradizionale calore della curva partenopea. Dopotutto, solo pochi giorni fa, in Champions League hanno recuperato tre gol di svantaggio nella bolgia portoghese del Benfica.

Per gli azzurri si tratta dell’ennesimo test, dopo l’incrocio in Europa con il Real Madrid, chiuso con una sconfitta. Il ritorno sulla panchina di mister Mazzarri sembra aver restituito fiducia e spirito di gruppo alla squadra. Diamo uno sguardo a quelle che sono, ad oggi, le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, de Vrij, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez.

Il big match è in esclusiva streaming su DAZN. Ricordiamo che, in questi giorni, la piattaforma propone un’offerta speciale a 19,90 euro al mese (per due mesi) che permette di attivare l’abbonamento STANDARD a meno di metà prezzo. È la formula che include tutte le partite della Serie A, sempre in diretta, dieci per ogni turno di campionato.

