Come vedere Napoli-Juventus in streaming

Napoli-Juventus è senza dubbio il big match della giornata 18 di Serie A, la sfida tra la capolista del campionato e la squadra più in forma del momento. Da una parte i padroni di casa, sostenuti dai propri tifosi e intenzionati ad allungare il distacco sui rivali di sempre, dall’altra i bianconeri che grazie alla migliore difesa del torneo sono tornati a sognare in grande. È anche il confronto tra due allenatori, Spalletti e Allegri, abituati a ricorrere a strategie molto differenti per allungare le mani sui punti in palio. In scena allo stadio Diego Armando Maradona, il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45 di venerdì 13 gennaio.

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Le due squadre guidano la classifica di Serie A: i partenopei con 44 punti maturati in 17 incontri, reduci da un cammino quasi perfetto (una sola sconfitta contro l’Inter), i bianconeri al secondo posto con 37 punti, capaci di infilare una serie di otto vittorie consecutive dopo un inizio di stagione problematico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni mandate in campo dai mister Spalletti e Allegri al fischio d’inizio.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Chiesa, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik.

Chi lo desidera, può guardare Napoli-Juventus in diretta streaming anche dall’estero, senza rinunciare alla telecronaca in italiano. In che modo? È sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). Così, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

