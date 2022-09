Napoli-Liverpool (Champions): guardala in streaming

Napoli-Liverpool vedrà andare in scena sul terreno dello Stadio Diego Armando Maradona un match di Champions League dall’esito imprevedibile. Da una parte saranno schierati gli azzurri di mister Spalletti, sostenuti da un pubblico come sempre molto caldo. Dall’altra troverà posto la corrazzata di Klopp, mossa dall’ambizione di tornare ad alzare la coppa dalla grandi orecchie. Puoi guardare la partita in streaming gratis su Prime Video: tutto ciò che ti serve è un abbonamento ad Amazon Prime. Se non ne sei in possesso, attiva subito i 30 giorni di prova gratuita.

Napoli-Liverpool (Champions): guardala in diretta streaming

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:00 di mercoledì 7 settembre. L’incontro sarà anticipato da un ampio pre-partita, trasmesso fin dalle 19:30, così da entrare nell’atmosfera ben prima che le squadre scendano in campo, con analisi tecniche, previsioni, ultime notizie e approfondimenti.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli vedrà quasi certamente Meret tra i pali, la difesa guidata da Kim, un centrocampo fisico e tecnico con l’accoppiata Anguissa-Zielinksi e la fase offensiva affidata al duo Osimhen-Kvaratskhelia in grado di seminare il panico tra gli avversari. Il Liverpool risponderà a sua volta con Alisson in porta, il gigante Van Dijk in difesa e un tridente potenzialmente devastante come quello composto da Salah, Núñez e Luis Díaz, mentre in mezzo sarà Fabinho a dettare i tempi.

Le altre due squadre sorteggiate nel Girone A del torneo sono Ajax e Rangers. Per gli uomini si Spalletti, l’accesso agli ottavi di finale sarà un’impresa da costruire sul campo.

Lo stesso abbonamento ad Amazon Prime dà accesso senza alcuna spesa aggiuntiva agli altri contenuti della piattaforma Prime Video, inclusa la nuova e attesissima serie Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere. Ci sono poi film e show per ogni gusto.