Come vedere Napoli-Milan in streaming (Serie A)

Napoli-Milan è il big match di Serie A che accende la domenica sera. Con fischio d’inizio alle 20:45 del 29 ottobre, è possibile vederla in streaming su DAZN. Un incrocio ad alta quota, nella cornice sempre calda dello stadio Diego Armano Maradona, per definire ambizioni e prospettive tra le due ultime squadre a vincere lo scudetto. Ad arbitrare la sfida sarà Orsato.

Serie A: guarda Napoli-Milan in streaming

Quarto posto in classifica per gli azzurri a 17 punti, a pari merito con la Fiorentina che li segue. Con tre vittorie raccolte nelle ultime quattro di campionato, i partenopei sembrano avere tutte le intenzioni di tornare in corsa per lotta scudetto. Secondi a 21 punti i rossoneri, reduci dallo scivolone casalingo contro la Juventus che ha decretato il sorpasso in testa da parte dei cugini dell’Inter.

È tutto pronto per la sfida: i tifosi azzurri, quelli rossoneri e chi vuol vedere la partita, può farlo in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata alla voce di Edoardo Testoni, con Marco Parolo al commento tecnico. Il match è presentato dal programma Sunday Night Square condotto da Marco Cattaneo.

Garcia e Pioli sono chiamati a inventarsi un undici titolare dovendo rinunciare a pedine importanti: una su tutte, Osimhen. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Cajuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Krunić, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

In barba alla scaramanzia che da sempre fa parte della cultura partenopea, il pronostico vede favoriti i padroni di casa, per il fattore campo e non solo: anche lo stato di forma delle ultime settimane può risultare determinante. Attenzione però alla volontà di rialzare la testa per gli ospiti, dopo due risultati negativi di fila.

Tutte le partite della serie A sono in diretta streaming per chi ha un abbonamento a DAZN. La piattaforma offre, agli appassionati del grande calcio, anche quelle di Serie B, Europa League, Conference League, LaLiga e Liga Portugal.

