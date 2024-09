Napoli-Palermo: dove vederla in TV e streaming anche all'estero

Il Derby del Sud o, meglio, il Derby delle Due Sicilie torna in Coppa Italia per la sfida ai sedicesimi di finale tra Napoli e Palermo. Una partita che in Serie A manca ormai da qualche anno, contestualmente all’assenza dalla massima serie dei siciliani, ma che torna questa sera per rievocare un antico fascino tra le due storiche capitali del Regno delle Due Sicilie per due città tanto vicine quanto lontane.

Il match avrà inizio alle ore 21 e non prevede una partita di ritorno: in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Puoi vederla in TV su Italia 1 o in streaming su Mediaset Infinity. Se ti trovi all’estero dovrai attivare una VPN come NordVPN per guardarla.

Le probabili formazioni di Napoli-Palermo

Tornando a parlare di campo, invece, andiamo a vedere le probabili formazioni della vigilia con un ampio annunciato turnover per il Napoli di Antonio Conte:

Napoli (4-2-3-1) : Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone

: Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone Palermo (4-3-3): Sirigu; Pierozzi, Bainya, Ceccaroni, Buttaro; Segre, Ranocchia, Saric; Le Douaron, Henry, Di Mariano

Calcio d’inizio fissato alle ore 21 in diretta su Italia 1 e Mediaset Infinity.