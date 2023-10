Come vedere Napoli-Real Madrid in streaming (Champions)

Napoli-Real Madrid va in scena per un notte di grande calcio, nella cornice sempre calda dello stadio partenopeo. Con fischio d’inizio in programma martedì 3 ottobre alle ore 21:00, e la possibilità di vederla streaming su NOW, la partita ha tra i suoi temi clou il ritorno di Ancelotti nella città in cui è stato allenatore tra il 2018 e il 2019.

Champions League: guarda Napoli-Real Madrid in streaming

Le due squadre guidano la classifica del gruppo C, entrambe a tre punti, grazie alle vittorie nel primo turno contro Braga e Union Berlino. L’esito del match potrebbe dunque già indirizzare la qualificazione agli ottavi, obiettivo minimo per gli azzurri e obbligo assoluto per i blancos.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su NOW con la telecronaca in italiano, per non perdere nemmeno un attivo dello spettacolo della Champions League al Diego Armando Maradona.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Garcia e Ancelotti, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio. Le loro scelte saranno determinanti.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Modric, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior.

Secondo il pronostico, regna un equilibrio assoluto. 37% di possibilità assegnate alla vittoria dei padroni di casa, 37% per gli ospiti e il restante 26% per l’eventuale pareggio. A decidere la sfida potrebbere dunque essere un episodio o una giocata individuale.

Chi vuole attivare l'abbonamento a NOW può farlo approfittando dell'offerta con 12 mesi al prezzo di 8 sul pass Sport. Include le partite della Champions League, quelle dell'Europa League e della Conference League, senza dimenticare tre match di Serie A per ogni turno di campionato.

