Come vedere Napoli-Roma in streaming

Napoli-Roma è il big match che vede scendere in campo, sull’erba dello stadio Diego Armando Maradona, la capolista del campionato e una delle squadre più in forma nell’ultimo spezzone di Serie A. Una sfida che promette spettacolo, disputata nelle teste dei due mister, Spalletti e Mourinho, ancor prima che sul terreno di gioco. Ad arbitrare il posticipo è Orsato, con il fischio d’inizio in programma per le ore 20:45 di domenica 29 gennaio.

Napoli-Roma: guarda la partita in streaming

Puoi guardare la partita in diretta streaming su DAZN con approfondimenti, collegamenti e interviste prima, durante e dopo l’incontro. La telecronaca è stata affidata alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Il Napoli guida in solitaria la classifica della Serie A con ben 50 punti raccolti nel girone di andata, a dodici lunghezze dalla prima inseguitrice (Milan). La Roma, invece, si trova al quinto posto con 37 punti, gli stessi di Lazio e Inter. Per gli azzurri è l’occasione di consolidare il primato, per i giallorossi di mettere un piede nella zona Champions.

Diamo dunque uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio da Spalletti e Mourinho.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Elmas;

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Dybala, Abraham.

Anche all’estero è possibile guardare la diretta di Napoli-Roma con telecronaca in italiano. Tutto ciò che serve è connettersi allo streaming mediante NordVPN (in sconto del 59%), così che il servizio assegni un indirizzo IP collocato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.