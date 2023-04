Come vedere Napoli-Salernitana in streaming

Napoli-Salernitana è la sfida che il popolo partenopeo attende da 33 lunghi anni: la giornata 32 di Serie A potrebbe assegnare lo scudetto, ma dipenderà anche dagli altri. Al via sabato 29 aprile alle ore 15:00, nella cornice di uno stadio Diego Armando Maradona già pronto per festeggiare il titolo, è possibile guardare la partita in diretta streaming con analisi, approfondimenti, interviste e highlight.

Serie A: guarda Napoli-Salernitana in streaming

Capolista assoluta della classifica con 78 punti, la squadra di casa è pronta a festeggiare il terzo tricolore della sua storia: in caso di vittoria, tutto sarà poi deciso dal risultato di Inter-Lazio, in programma domenica all’ora di pranzo. Quattordicesimo posto invece a 33 punti per gli ospiti, già quasi certi di aver raggiunto la salvezza per la permanenza nella massima divisione.

I tifosi possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Così i due allenatori, Spalletti e Paulo Sousa, dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo: ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia;

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Kastanos, Candreva, Dia.

Il favore dei pronostici è nettamente a favore degli azzurri: 79% di probabilità per la vittoria dei padroni di casa, solo il 7% attribuito agli ospiti. Il restante 14% è per l’eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Dall’estero è possibile guardare Napoli-Salernitana in diretta con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Attenzione però alla sicurezza se ci si connette da reti aperte, pubbliche o condivise come quelle degli alberghi.

