Come vedere Napoli-Sampdoria in streaming (Serie A)

Napoli-Sampdoria mette di fronte la capolista e il fanalino di coda della Serie A, per la giornata 38 che conclude il campionato 2022-23. Con fischio d’inizio in programma alle ore 18:30 di domenica 4 giugno, sarà un’ennesima passerella per i partenopei, che saluteranno il proprio pubblico in festa nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona. È possibile vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Napoli-Sampdoria in streaming

Il destino ha voluto mettere in fondo al calendario la sfida tra la prima e l’ultima in classifica. Festeggiamenti per lo scudetto da una parte, congedo dalla massima divisione e retrocessione in B dall’altra.

Ai tifosi che vogliono guardare la partita segnaliamo la diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico a quella di Dario Marcolin.

Il grande assente per squalifica, tra gli azzurri, sarà Kim, protagonista per tutta la stagione. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Spalletti e Stankovic.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia;

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia, Gunter, Nuytinck, Amione, Zanoli, Winks, Rincon, Augello, Djuricic, Quagliarella, Gabbiadini.

Secondo i pronostici, non ci sarà sfida: 79% di possibilità per la vittoria dei padroni di casa, solo l’8% per quella degli avversari. Il restante 13% è assegnato a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Anche dall’estero è possibile vedere vedere Napoli-Sampdoria con telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN.

Connettendosi da una rete aperta, come quelle degli alberghi, è bene prestare attenzione alla sicurezza di privacy e dati. Vale anche per lo streaming: con la soluzione di Nord VPN (in super offerta) si ha a disposizione tutto ciò che serve. Il pacchetto include una Virtual Private Network con indirizzi IP da ogni angolo del mondo, un gestore della password, un antivirus sempre aggiornato e altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.