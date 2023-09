Come vedere Napoli-Udinese in streaming (Serie A)

Napoli-Udinese va in scena per la sesta giornata della Serie A, nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona. È possibile vedere la partita in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20:45. La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Yoshikawa. Segnaliamo un’offerta speciale: attivando il piano START da 9,99 euro/mese entro il 2 ottobre, è possibile guardare tutto il campionato fino al 31 ottobre.

Serie A: guarda Napoli-Udinese in streaming

Settimo posto in classifica per gli azzurri a 8 punti, senza vittorie nelle ultime uscite e reduci da prestazioni poco convincenti. Già molto complicata la situazione dei bianconeri, terzultimi a 3 punti e già chiamati a rialzare la testa per non dover poi fare i conti con problemi più grandi.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca a Riccardo Mancini e il commento tecnico a Fabio Bazzani.

Spetta ai due allenatori, Garcia e Sottil, trovare la chiave giusta per affrontare il match. Il primo è inoltre chiamato a gestire qualche tensione di troppo nello spogliatoio. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Udinese (3-5-2): Silvestri, Perez, Bijol, Guessand, Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara, Thauvin, Lucca.

I campioni in carica partono avvantaggiati, secondo il pronostico, con il 70% di possibilità di agguantare la vittoria. Solo il 12% è assegnato agli ospiti, che si trovano a dover scalare una montagna. Il restante 18% è invece attribuito all’eventuale pareggio.

Lo spettacolo della Serie A in streaming è accessibile con un abbonamento a DAZN senza perdere un incontro: la piattaforma trasmette dieci partite su dieci in ogni turno di campionato. Agli appassionati del grande calcio internazionale, il servizio offre inoltre Serie B, LaLiga e il meglio della Liga Portugal.

