Napoli-Union Berlino: come vedere la partita in streaming

Napoli-Union Berlino va in scena mercoledì 8 novembre alle ore 18:45, per la quarta giornata della Champions League, da vedere in streaming su NOW. Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto a trasformarsi di nuovo in un’arena, dando il via alla gara con l’urlo THE CHAMPIONS che farà tremare tutto il quartiere di Fuorigrotta.

Champions League: guarda Napoli-Union Berlino in streaming

I partenopei sono al secondo posto nella classifica del gruppo C, con 6 punti, dietro alla capolista Real Madrid che ne ha 9. Dietro di loro c’è il Braga, a quota 3. Fanalino di coda proprio i tedeschi, ancora fermi a 0 punti dopo aver disputato tre gare.

I tifosi del Napoli e tutti coloro che vogliono assistere al match di Champions possono vedere la partita in diretta streaming su NOW o sulla piattaforma Mediaset Infinity+. In alternativa, Sky la trasmette in TV sui propri canali, per gli abbonati.

Garcia dovrà fare nuovamente i conti con l’assenza del suo bomber, Osimhen. Sul fronte tedesco, la panchina del tecnico Fischer scotta e un altro risultato negativo potrebbe spingere verso l’esonero. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia;

Union Berlino (3-5-2): Ronnow, Knoche, Bonucci, Diogo Leite, Trimmel, Kral, Khedira, Laidouni, Gosens, Becker, Fofana.

Gli azzurri partono con il favore del pronostico, anche in considerazione del momento di forma a dir poco disastroso attraversato dagli avversari, reduci da ben 12 sconfitte consecutive tra campionato e coppe.

Attivando un abbonamento al pass Sport di NOW si ha accesso non solo allo streaming delle partite di Champions League, Europa League e Conference League, ma anche a quelle di Serie A (tre per ogni turno di campionato), Serie B e Serie C. Tra gli altri sport trasmessi anche Formula 1, MotoGP, tennis, rugby e basket.

