NAS e personal media server TerraMaster: sconto 20%

Oggi Amazon propone un ottimo NAS in offerta a tempo, ideale soprattutto per un utilizzo professionale. Si tratta di uno strumento veramente completo e ricco di funzionalità che, seppur pensato principalmente per un ufficio, non stona per un utilizzo casalingo. Si tratta del TERRAMASTER F4-210 un personal media server decisamente interessante per il prezzo proposto.

TERRAMASTER F4-210: caratteristiche tecniche

Il NAS in questione è equipaggiato con un processore quad-core ARM V8 ad 1,4GHz e 2GB di memoria RAM. È dotato di ben 4 bay per dischi rigidi da 2,5 pollici o 3,5 pollici. La capacità massima supportata per disco singolo è di ben 16TB, per un totale massimo di 64TB di spazio di archiviazione. Molto importanti sono i 5 livelli di protezione offerti da questo dispositivo tra cui il backup automatico dei dati ed il supporto al sistema di criptaggio AES.

Molto comode le funzioni di streaming e cloud che permettono di utilizzare il NAS come vero e proprio centro multimediale per l’intrattenimento. La compatibilità con Plex ed Emby permette di raccogliere foto, video e musica ed accedervi da una singola applicazione. Inoltre il supporto alla tecnologia DLNA permette di trasmettere i contenuti del proprio smartphone o tablet direttamente al NAS e goderne sulla TV di casa. Infine la funzione di streaming consente di trasmettere i contenuti multimediali su qualsiasi dispositivo ne supporti la riproduzione, dai PC alle console da gioco.

Grazie all’offerta a tempo, Amazon permette di acquistare il TERRAMASTER F4-210 a soli 207,99 euro con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.