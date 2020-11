NAS Netgear da 24TB con oltre 130€ di sconto

Oggi vi segnaliamo un forte calo di prezzo su un ottimo NAS per un utilizzo casalingo, ma che ben si adatta anche alle PMI. Parliamo del Netgear RN21400 con 4 vani per HDD ed uno spazio di archiviazione complessivo di ben 24TB. Non si tratta di uno dei NAS più capienti, ma al prezzo proposto può rivelarsi davvero un ottimo affare.

NAS Netgear RN21400: caratteristiche tecniche

Partendo proprio dalle capacità di memorizzazione, i 24TB possono naturalmente essere espansi sostituendo gli hard disk. Sono supportati infatti dischi fino ad 8TB per un totale di 32TB di spazio. I dischi possono essere interfacciati tra loro tramite RAID 0, 1, 5, 6, 10 ed XRAID proprietario. Il NAS è dotato di un processore Cortex A15 a 4 core con una frequenza di 1,4GHz, accompagnato da 2GB di memoria RAM ed una doppia porta Gigabit Ethernet.

Proprio per quanto riguarda le due porte LAN, grazie alla funzione Link Aggregation è possibile raddoppiare la trasmissione dati combinando la velocità di due diverse reti. Naturalmente non mancano le funzioni Cloud per immagazzinare tutti i dati da PC e smartphone senza la necessità di un abbonamento. Lo stesso possiamo dire per la condivisione dei dati, piuttosto semplice, che permette di visualizzare foto e video in streaming da tutti i dispositivi connessi alla rete anche contemporaneamente. Netgear inoltre fornisce il proprio NAS con ben 3 anni di garanzia limitata.

Al prezzo di 296,80 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 130 euro sul prezzo di listino, è un ottimo affare da cogliere al volo.