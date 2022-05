NASA ed Epic Games insieme per un Metaverso su Marte

Il Metaverso potrebbe a breve diventare un elemento fondamentale anche per la scienza. Infatti, ultima notizia, la NASA è al lavoro in collaborazione con Epic Games per la realizzazione di qualcosa che aiuterà gli astronauti a “conquistare” Marte.

In sostanza, queste due realtà, così lontane tra loro per mercato e business, saranno accomunate dal Metaverso. L’obiettivo sarà quello di creare un’esperienza marziana per sviluppare possibili tecnologie che aiuteranno le diverse fasi di studio del Pianeta Rosso.

Tra queste, ad esempio, una serie di ambienti molto realistici, ma virtuali, grazie ai quali gli astronauti potranno esercitarsi come se fossero su Marte. La NASA per questo ha chiesto aiuto a Epic Games che sta mettendo a disposizione il suo Unreal Engine 5 per la causa.

Le utilità del Metaverso sono davvero molte, forse infinite. Anche la scienza quindi potrà beneficiarne.

MarsXR è la sfida della NASA in collaborazione con Epic Games

MarsXR è stata annunciata dalla NASA come una sfida per realizzare e costruire risorse e scenari di realtà virtuale (XR) a supporto delle attività extraveicolari su Marte. L’utilizzo del Metaverso è una componente importantissima di questo progetto, ma anche la collaborazione di nuovi sviluppatori esperti del settore.

Ed è proprio per questo che siamo venuti a conoscenza della nuova partnership che vede collegate la NASA, Epic Games e Buendea. Quest’ultima è una società fortemente votata all’innovazione tecnica e alle tecnologie della grafica in tempo reale per scenari XR.

Infatti, la NASA ha da poco fatto pubblicare un annuncio dove chiede la collaborazione di personale esperto che possa contribuire al progetto. Il premio messo in palio è di 70.000 dollari, quindi per ogni categoria dovrebbe ammontare a circa 6.000 dollari, e nella nota pubblicata su HeroX si legge:

Stiamo cercando sviluppatori per creare un nuovo ambiente di ricerca, sviluppo e test di realtà virtuale (XR) per aiutare gli astronauti a prepararsi per le esperienze e le situazioni che si incontreranno su Marte. Se questo ti sembra intrigante ed eccitante, allora unisciti alla NASA MarsXR Challenge oggi stesso!

Per conto di NASA, Buendea ed Epic Games, questa sfida sta cercando sviluppatori in grado di creare nuove risorse e scenari per il nuovo ambiente XOSS (Mars XR Operations Support System), utilizzando Unreal Engine 5 di Epic Games.

Insomma, il Metaverso si sta rivelando uno strumento molto utile anche in campo scientifico e astronomico.

