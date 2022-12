NASA InSight: ultima immagine e fine della missione

Mentre Perseverance continua la sua attività di astrobiologo in compagnia di Ingenuity, InSight ha scattato l’ultima foto di Marte e salutato tutti con un tweet. La NASA ha infatti comunicato che il lander non risponde più ai comandi, quindi la sua missione è terminata.

InSight era stato lanciato il 5 maggio 2018 ed era arrivato su Marte il 26 novembre dello stesso anno. Il suo compito principale era misurare l’attività sismica e la temperatura del pianeta rosso per fornire maggiori informazioni sulla struttura interna (crosta, mantello e nucleo).

L’alimentazione era ovviamente fornita da batterie che venivano ricaricate tramite pannelli solari. In seguito a varie tempeste di sabbia, la superficie dei pannelli è stata ricoperta limitando la ricarica delle batterie. Nonostante ciò, la durata della missione era stata prolungata di due anni (fino a dicembre 2022).

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

