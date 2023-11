La NASA lancia servizio di streaming gratis e senza pubblicità

La NASA, l’agenzia spaziale più famosa al mondo, ha annunciato una novità sorprendente: il lancio di NASA+, un servizio di streaming video unico nel suo genere. A differenza di altre piattaforme come Netflix e Disney+, che richiedono un abbonamento a pagamento, a volte con inserzioni pubblicitarie, NASA+ è totalmente gratuito.

Con NASA+, si potrà accedere a contenuti esclusivi e originali sulla scienza, la tecnologia, l’esplorazione e la storia dello spazio. Inoltre, sarà possibile seguire in diretta le missioni spaziali della NASA e interagire con gli astronauti e gli scienziati.

Pensato per tutti i tipi di pubblico, dalle famiglie agli appassionati, il servizio di streaming offre la possibilità di vivere in prima persona le emozioni delle avventure spaziali, grazie alla copertura in diretta dei lanci futuri, ai documentari e alle nuove serie originali che si possono trovare solo su questa piattaforma. NASA+ è gratuito e senza pubblicità.

L’agenzia spaziale fa viaggiare tra le stelle…

“La nostra nuova piattaforma di streaming è una finestra aperta sullo spazio, che puoi guardare quando e dove vuoi”, ha affermato Marc Etkind, responsabile delle comunicazioni dell’agenzia spaziale, in una nota stampa. “Con questo cambiamento nella nostra presenza digitale, vogliamo mostrare al mondo come la NASA sfida l’ignoto nell’aria e nello spazio, come stimola la curiosità attraverso la scoperta e come crea soluzioni innovative per il bene dell’umanità”.

NASA+ sarà disponibile dall’8 novembre tramite l’app dell’Agenzia spaziale su dispositivi mobili e tablet iOS e Android, oltre che su lettori multimediali in streaming come Roku, Apple TV e Fire TV. Il servizio di streaming sarà accessibile anche sul web attraverso il nuovo sito web beta dell’agenzia.

Oltre a introdurre il proprio servizio di streaming, l’Agenzia spaziale sta attualmente rivedendo la sua intera presenza digitale. Sta lavorando a una nuova esperienza web (e a una nuova applicazione) che riunirà le informazioni sulle sue missioni, sui progetti di ricerca e sugli aggiornamenti del programma Artemis, tra le altre cose. La NASA ha numerosi siti web per diversi programmi e divisioni, ma la nuova piattaforma includerà i contenuti di molti di essi.