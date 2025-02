Nascondi il tuo indirizzo IP con NordVPN, ora in sconto del 72%

Proteggere la propria privacy online è fondamentale e NordVPN ti offre un modo efficace per farlo: mascherando il tuo indirizzo IP. Grazie alla sua tecnologia avanzata, puoi navigare in modo anonimo, evitare tracciamenti indesiderati e accedere a contenuti senza restrizioni geografiche.

E oggi, grazie all’offerta speciale, puoi ottenere NordVPN con il 72% di sconto, pagando solo 3,39€ al mese per il piano biennale. In più, avrai anche 6 mesi extra gratis.

Con NordVPN sostituisci il tuo IP con uno dei suoi server sicuri

L’indirizzo IP è il tuo identificativo univoco su Internet, ed è utilizzato dai siti web, dagli inserzionisti e dagli ISP per tracciare la tua attività online. Con NordVPN, il tuo IP viene sostituito da quello di uno dei suoi server sicuri, impedendo a terze parti di monitorare le tue abitudini di navigazione e migliorando la tua sicurezza digitale.

Questo significa innanzitutto anonimato online: la tua identità resta nascosta mentre navighi. Ma anche protezione contro attacchi informatici, con gli hacker che non potranno tracciare il tuo IP reale. Da menzionare anche l’accesso a contenuti senza restrizioni: grazie a NordVPN, supererai blocchi geografici e censura online.

Oltre al mascheramento dell’indirizzo IP, NordVPN offre una serie di strumenti avanzati per una protezione completa:

Crittografia avanzata : protegge i tuoi dati con un sistema di sicurezza di livello militare;

: protegge i tuoi dati con un sistema di sicurezza di livello militare; Kill Switch automatico : blocca l’accesso a Internet se la connessione VPN cade improvvisamente, impedendo fughe di dati;

: blocca l’accesso a Internet se la connessione VPN cade improvvisamente, impedendo fughe di dati; Threat Protection : difende dai malware e blocca pubblicità invasive;

: difende dai malware e blocca pubblicità invasive; Server specializzati: incluse opzioni per il P2P, la navigazione Onion e la doppia VPN per una sicurezza potenziata.

Per un periodo limitato, puoi ottenere NordVPN con il 70% di sconto, a soli 3,39€ al mese per il piano biennale. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua sicurezza online e navigare senza preoccupazioni. Attiva subito NordVPN e proteggi il tuo indirizzo IP con un solo clic.