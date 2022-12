Natale a tutti i costi arriva su Netflix: guardalo in streaming

Si chiama Natale a tutti i costi la nuova commedia natalizia che ha per protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. I quattro attori interpretano la parte di due genitori che attirano i figli a casa per le feste con l’inganno.

Natale a tutti i costi: guarda la nuova commedia natalizia su Netflix

Il film ha una durata di circa 90 minuti ed è diretto da Giovanni Bognetti. Remake della pellicola francese del 2021, Mes Très chers enfants, diretta da Alexandra Leclère, punta ad inserirsi nel calderone delle tante commedie che ci accompagneranno in queste festività natalizie con un cast d’eccezione. Questa la sinossi ufficiale:

“Quanto pagheresti per avere tutta la famiglia riunita per il pranzo di Natale? Christian De Sica e Angela Finocchiaro sono due genitori disposti a pagare qualsiasi prezzo, inclusa una grossa bugia che si traduce in drammi e caos per l’intera famiglia. Natale A Tutti I Costi dal 19 dicembre, solo su Netflix“

