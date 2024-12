Natale con pCloud: 60% di sconto sui piani a vita, approfittane ora!

Quanti rinnovi automatici dei vari servizi di cui usufruisci hai dovuto pagare in questi giorni? Dagli abbonamenti per lo streaming a quelli di alcune applicazioni mobile e software per il PC. Molto probabilmente tra questi ci sono stati anche quelli degli account per lo spazio in cloud personale e dei componenti della tua famiglia. Per il cloud puoi risolvere definitivamente il problema con un piano a vita; pCloud ha in offerta i due piani Family con fino a 10 TB di spazio.

2 TB o 10 TB di spazio per sempre disponibile

L’offerta di pCloud si rivela particolarmente interessante per diversi motivi. Innanzitutto il costo e lo spazio messo a disposizione. Ancora per pochissimo tempo (è un’offerta limitata al periodo di Natale) ci sono:

pCloud Family 2 TB a 399€ (invece che 890€)

a 399€ (invece che 890€) pCloud Family 10 TB a 1049€ (invece che 2249€)

In questo modo si avrà per sempre tutto quello spazio in cloud sul quale archiviare foto, video, documenti, file personali, file di lavoro, brani musicali, giochi e tutto ciò che altrimenti sarebbe dislocato su diverse unità esterne (hard disk, pendrive, DVD, eccetera) o sugli account gratuiti delle altre piattaforme (come Google Drive, Dropbox, eccetera).

Inoltre con pCloud si ha un livello avanzato di sicurezza per l’archiviazione dei propri file, un accesso da qualsiasi dispositivo e la possibilità di usufruire del backup e della sincronizzazione automatica. È possibile anche configurare pCloud per effettuare il backup automatico dai propri profili Dropbox, Goole Drive, Google Foto, Microsoft OneDrive e Facebook. Inoltre appena caricati i file multimediali (come audio e video) possono essere immediatamente riprodotti.

Con un solo account pCloud a vita si dimenticano per sempre i costi fissi di rinnovo dell’abbonamento, le preoccupazioni sullo spazio rimasto disponibile e la tranquillità di salvare i propri file in uno spazio sicuro, pratico da usare e davvero conveniente.