Cuffie wireless per Natale: Sennheiser HD 450BT a -44%

Se stai cercando il regalo di Natale perfetto per un amante della musica, dai uno sguardo alle cuffie wireless Sennheiser HD 450BT, proposte oggi in forte sconto su Amazon: -44% sul prezzo di listino e consegna immediata, con la possibilità di effettuare un eventuale reso con calma, fino al 31 gennaio.

Cuffie wireless in sconto: -44% su Sennheiser HD 450BT

Dispongono di una durata della batteria fino a 30 ore con una sola ricarica (tramite cavo USB-C). Grazie all’app si ha accesso all’equalizzazione e all’aggiornamento del firmware. Non mancano nemmeno la cancellazione attiva del rumore, una modalità dedicata ai podcast e un pulsane per interagire a voce con Siri e Assistente Google. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

La qualità del comparto audio è garantita dal supporto della tecnologia Bluetooth 5.0. In questo momento hai la possibilità di acquistare le cuffie wireless Sennheiser HD 450BT al prezzo finale di soli 99,99 euro invece di 179,99 euro come da listino, con uno sconto di 80 euro (-44%) rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita.

