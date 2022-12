Natale in Kamchatka: super offerta su RisiKo!

Ok, non è un dispositivo hi-tech, ma merita comunque una segnalazione, soprattutto per chi non ha intenzione di cedere al buonismo pianificando i regali di Natale: il RisiKo! nella sua edizione classica si trova oggi su Amazon con il 45% di sconto rispetto al listino. E tanti saluti ai post-pranzo sereni durante le festività.

Il regalo perfetto per rovinare il Natale: RisiKo!

Un gioco da tavolo che non ha bisogno di presentazioni, concepito con l’obiettivo esplicito di rovinare amicizie durature (al pari di UNO). È la versione per un numero di partecipanti da 3 a 6, che include la variante Time Attack per partite rapide. Se hai bisogno di altre informazioni, lancia i dati e consulta la descrizione completa.

Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: meglio approfittarne subito. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito potrai trascorrere il fine settimana disponendo carrarmatini.

È un regalo di Natale? Acquistalo senza pensieri per un’eventuale restituzione. In occasione delle festività, Amazon ha infatti esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Tutti i dettagli rimandiamo nella pagina dell’iniziativa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.