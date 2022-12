A Natale regalati la sicurezza informatica con NordVPN

NordVPN è in offerta: approfittane subito

Installa NordVPN su tutti i tuoi dispositivi e inizia a scoprire i suoi vantaggi. Avrai una connessione completamente crittografata e quindi invisibile. Il tuo indirizzo IP sarà nascosto perché te ne verrà assegnato un altro. In questo modo nessun attaccante online potrà risalire ai tuoi dati violando la tua privacy.

Inoltre, grazie alla funzionalità ThreatProtection inclusa, sarai protetto da qualsiasi attacco hacker, tracker e malware. In più avrai anche un blocco annunci intelligente per evitarti spiacevoli truffe online e trappole di phishing o di smishing.

La connessione sarà ottimizzata perché i suoi server offrono una larghezza di banda illimitata. In questo modo avrai una maggiore velocità in navigazione e più stabilità durante il gaming e lo streaming. Quindi maggiori prestazioni con la stessa connessione dati.

E se sei in viaggio potrai accedere a tutti i contenuti come se fossi a casa. Selezionando un server italiano avrai modo di continuare a effettuare operazioni come dall’Italia anche trovandoti in un altro Paese. Questo è molto comodo anche quando vuoi vedere film, serie TV o eventi live in streaming dall’estero.

Perciò approfitta ora dell’Offerta di Natale NordVPN. Avrai tutto e questo e molto altro a un prezzo eccezionale. Ottieni subito uno sconto del 63% e 3 mesi gratis. In più, grazie alla politica “soddisfatti o rimborsati”, entro 30 giorni puoi chiedere un rimborso del servizio qualora non ne fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.