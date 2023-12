Natale e retrogaming: NEOGEO Mini in sconto del 35%

Per gli appassionati di retrogaming segnaliamo lo sconto del 35% sul listino proposto oggi da Amazon su NEOGEO Mini. È anche un’ottima idea regalo da far trovare sotto l’albero. Sono inclusi 40 giochi dal catalogo originale della piattaforma e non manca la possibilità di connettere fino a due joypad aggiuntivi per il multiplayer.

L’offerta di Amazon su NEOGEO Mini con 40 giochi

Si tratta di un articolo ufficiale SNK, realizzato per celebrare i 40 anni. Integra uno schermo LCD da 3,5 pollici e i classici controlli arcade, nel formato tipico di un cabinato. Le dimensioni complessive sono 15,2×13,5×10,8 centimetri e non mancano gli altoparlanti stereo. È possibile connetterlo al televisore attraverso l’uscita HDMI inclusa, per giocare su una diagonale più grande. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Questi i 40 giochi inclusi, come riportato nella descrizione completa: Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug X, Metal Slug 4, Metal Slug 5, King of the Monsters, King of the Monsters 2, Sengoku 3, Magician Lord, Blue’s Journey, Shock Troopers, Shock Troopers 2nd Squad, Robo Army, Crossed Swords, Mutation Nation, 3 Count Bout, King of Fighters 95, King of Fighters 97, King of Fighters 98, King of Fighters 2000, King of Fighters 2002, Art of Fighting, Fatal Fury Special, Real Bout Fatal Fury, Garou: Mark of the Wolves, Samurai Showdown II, Samurai Showdown IV, Samurai Showdown V Special, Last Blade 2, World Heroes Perfect, Kizuna Encounter, Ninja Masters, Top Players Golf, Super Sidekicks, Football Frenzy, Blazing Star, Last Resort, Ghost Pilots, Puzzled.

L'offerta di Amazon propone oggi NEOGEO Mini al prezzo finale di soli 79 euro, grazie allo sconto del 35% applicato in automatico.

Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall'e-commerce con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio.

