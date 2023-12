Natale in Ultra HD con Fire TV Stick 4K Max -30€

Amazon ha portato al suo prezzo minimo storico la nuova versione di Fire TV Stick 4K Max, il migliore tra i dongle HDMI della linea. In questo momento è possibile approfittare di uno sconto di 30 euro sul prezzo di listino e sulla consegna garantita entro domani, così da poterlo mettere eventualmente sotto l’albero, per fare un regalo di Natale hi-tech che sarà di certo gradito.

Prezzo minimo storico per il nuovo Fire TV Stick 4K Max

Tra le novità introdotte a livello di specifiche, caratteristiche e funzionalità vale la pena citare il supporto alla connettività Wi-Fi 6E di ultima generazione e la modalità Ambiente che trasforma il televisore in una galleria d’arte quando in standby, mostrando oltre 2.000 opere e fotografie. Sono inoltre presenti nella scheda tecnica un processore quad core da 2 GHz per prestazioni senza compromessi, una GPU a 850 MHz, 16 GB di memoria interna e Bluetooth 5.2.

In offerta al prezzo finale di soli 49 euro, con uno sconto di 30 euro sul listino, la nuova versione di Fire TV Stick 4K Max è davvero un ottimo affare, per vedere tutti i contenuti in streaming a risoluzione Ultra HD con Dolby Vision, HDR10+ e audio Dolby Atmos da piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+.

Se effettui subito l’ordine, entro domani sarà a casa tua con spedizione gratuita e consegna in tempo per metterlo sotto l’albero. Rimangono comunque poche ore per poterne approfittare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.