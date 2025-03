Nations League: come vedere Italia-Germania in streaming dall'estero

Italia-Germania è una rivalità senza tempo, che si ripropone in questo caso sul campo della Nations League. Il fischio d’inizio è in programma per giovedì 20 marzo alle ore 20:45. La cornice è quella dello stadio San Siro di Milano. La puoi vedere in TV oppure, in streaming gratis su RaiPlay, anche dall’estero senza rinunciare alla telecronaca in italiano.

Italia-Germania: streaming, formazioni e pronostico

È l’andata dei quarti di finale, ai quali gli azzurri si sono qualificati dopo aver chiuso al secondo posto il gruppo 2. Le altre sfide in programma sono Paesi Bassi-Spagna, Croazia-Francia e Danimarca-Portogallo.

Chi non ha la possibilità di guardare il match in TV, in diretta su Rai 1, lo può vedere in diretta streaming gratis su RaiPlay. Per l’accesso alla piattaforma è sufficiente registrarsi, non sono richiesti abbonamento. Vale anche dall’estero con una soluzione come quella fornita da PrivateVPN (scopri l’offerta).

Salvo sorprese dell’ultima ora, sono queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due commissari tecnici, Spalletti e Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui;

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.

Regna l’incertezza per quanto riguarda il pronostico dei bookmaker. Non è da escludere l’ipotesi pareggio, rimandando tutto al ritorno che si disputerà domenica in terra tedesca.

Come vedere la partita dall’estero (in italiano)

Se ti trovi all’estero puoi comunque vedere Italia-Germania di Nations League in diretta streaming e senza rinunciare alla telecronaca in italiano, ovunque tu sia. Devi solo seguire questi pochi e semplici passi.

Apri l’applicazione di PrivateVPN (scopri la promo) sul dispositivo che hai scelto per guardare la partita;

collegati a un server del nostro paese per navigare con un indirizzo IP geolocalizzato;

avvia lo streaming su RaiPlay e goditi lo spettacolo della Nations League.